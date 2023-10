ASMALLWORLD startet Kapitalerhöhung im Wert von bis zu 4,11 Millionen Franken

Die Mehrheitsaktionärin Pellegrino Capital wird dabei ihr langfristiges Engagement laut einer Mitteilung vom Montagabend erhöhen.

Insgesamt sollen bis zu rund 2,74 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, heisst es von ASMALLWORLD. Durch die Kapitalerhöhung werde die Kapitalstruktur im aktuellen Zinsumfeld verbessert und die Zinslast gesenkt. Ebenfalls soll eine verbesserte Eigenkapitalquote Spielraum für neue strategische Handlungsoptionen schafffen, inklusive möglicher Akquisitionen.

Die neuen Namenaktien mit Nennwert von 1,00 Franken werden den bestehenden Aktionären zum Preis von 1,50 Franken pro Aktie angeboten. Damit habe die Kapitalerhöhung einen Gesamtwert von bis zu rund 4,11 Millionen Franken. Ein Bezugsrechtshandel soll nicht stattfinden, und es wird kein öffentliches Angebot geben. Durch die Kapitalerhöhung wird sich die Anzahl ausgegebener Aktien von rund 11,72 Millionen auf bis zu 14,46 Millionen Aktien erhöhen.

Pellegrino Capital habe bereits die Teilnahme an der Kapitalerhöhung zugesichert, heisst es. Die Mehrheitsaktionärin beabsichtige einen Grossteil ihres bestehenden Aktionärsdarlehens im Umfang von rund 4,35 Millionen Franken in neu geschaffenes Eigenkapital umzuwandeln. Die Gesellschaft wolle zudem zusätzliche Aktien im Umfang nicht ausgeübter Bezugsrechte zeichnen, welche der Verwaltungsrat Pellegrino Capital zuteilen könne.

Alle ASMALLWORLD-Aktionäre können laut Mitteilung bis zum 23. Oktober ihre Bezugsrechte ausüben. Die eigentliche Kapitalerhöhung werde am oder um den 27. Oktober durchgeführt, und der erste Handelstag der neuen Aktien wird nach Zulassung zum Handel an der Schweizer Börse SIX am oder um den 30. Oktober stattfinden.

Zürich (awp)