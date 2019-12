Asmallworld geht Partnerschaft mit Marriott ein

Zürich (awp) - Ein Luxusresort in den Seychellen, das von Asmallworld betrieben wird, kann neu über die Vertriebskanäle der Hotelkette Marriott gebucht werden. Dies werde "den Bekanntheitsgrad des Resorts und seiner nachhaltigen Managementphilosophie weiter erhöhen", teilte das an der SIX kotierte soziale Netzwerk am Donnerstag mit.

Konkret sei das Seychellen-Resort "North Island" in das Markenportfolio "The Luxury Collection" von Marriott International aufgenommen worden. Im März hatte Asmallworld dies bereits angekündigt. In diesem Portfolio sind den Angaben zufolge ausschliesslich "Hotels, welche ihren Gästen ein einzigartiges und authentisches Reiseerlebnis bieten".

Das Resort werde mit der Partnerschaft zudem Teil von Marriotts Treueprogramm "Bonvoy", hiess es weiter. Operativ bleibe die Verantwortung für das Tagesgeschäft des Resorts aber weiterhin bei Asmallworld.

Im Februar 2019 hatte die Gesellschaft mit ihrer Tochtergesellschaft ASW Hospitality AG das Management von "North Island" übernommen. Seitdem sei unter anderem die technologische Infrastruktur verbessert und das Team verstärkt worden.

