ASMALLWORLD beruft ausserordentliche Generalversammlung ein

Bei ASMALLWORLD tritt Verwaltungsratspräsident Michael Manz per sofort zurück und scheidet aus dem Verwaltungsrat aus. Der Rücktritt erfolge aus persönlichen Gründen, teilte Asmallworld am Donnerstag mit.

Philipp Büchs bleibe Mitglied des Verwaltungsrats, heisst es in der Mitteilung der Reise- und Lifestylegruppe. Der Verwaltungsrat habe nun für den 11. Januar 2027 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Gewählt werden sollen dann zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder, das Verwaltungsratspräsidium sowie zusätzliche Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Einladung werde zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Die Aktie von ASMALLWORLD verliert an der SIX zeitweise 6,11 Prozent auf 1,23 CHF.

Zürich (awp)