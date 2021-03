ASMALLWORLD-Aktie in Grün: ASMALLWORLD mit Gewinnrückgang im Coronajahr - 2021 Profitabilität weiter steigern

Für das laufende Jahr gibt das soziale Netzwerk für Reiche einen verhalten optimistischen Ausblick.

Wegen der COVID-19-Pandemie sei die Nachfrage nach Reisen und Events im Vergleich zum Vorjahr stark zurückgegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Umsatz sei in der Folge auf 12,0 von 12,9 Millionen Franken gesunken.

Rückläufig war insbesondere der Bereich Services, wo der Umsatz um 29,9 Prozent auf 4,0 Millionen Franken abnahm. Das Subscriptions-Segment hingegen habe den Umsatz um 10,5 Prozent auf 8,0 Millionen Franken gesteigert. Ende 2020 habe ASMALLWORLD 62'010 Mitglieder gezählt. Dies entspreche über alle Geschäftsbereiche hinweg im Vergleich zu Ende 2019 einem Plus von rund 7 Prozent, heisst es.

Trotz des schwierigen Marktumfelds habe der Betriebsgewinn um 3 Prozent auf 1,49 Millionen Franken zugenommen, wird betont. Haupttreiber seien dabei die starken Umsätze im Subscriptions-Segment sowie Kostendisziplin gewesen.

Unter dem Strich resultierte jedoch ein deutlicher tieferer Gewinn von 0,66 Millionen Franken (VJ 1,29 Mio). Dies wurde mit Sondereffekten erklärt, insbesondere mit Wertberichtigungen aufgrund von Währungsschwankungen sowie mit einem Steuereffekt.

Profitabilität soll weiter steigen

Bezüglich der weiteren Aussichten hofft ASMALLWORLD, dass mit den Impfprogrammen die Beschränkungen allmählich aufgehoben werden und die Nachfrage nach den eigenen Dienstleistungen wieder zunimmt. Dabei dürfte sich das Umfeld in der zweiten Jahreshälfte stetig verbessern.

Konkret geht ASMALLWORLD für 2021 von einem moderaten Umsatzwachstum auf 12,5-13,0 Millionen Franken und einer höheren Profitabilität aus. Der EBITDA werde sich voraussichtlich auf 1,7 bis 2,2 Millionen Franken verbessern und die Anzahl der Mitglieder um 5 bis 10 Prozent auf 65'000 bis 68'000 steigen.

An der Börse kommen die Nachrichten gut an. ASMALLWORLD-Aktien notieren an der SWX zeitweise 1,57 Prozent im Plus bei 3,23 Franken.

pre/rw/uh

Zürich (awp)