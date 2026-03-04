ASMALLWORLD-Aktie deutlich tiefer: Publikation des Jahresberichts verschoben

Grund für die Verzögerung sind ausstehende prüfungsrelevante Unterlagen von Dritten.

Die geprüften Jahresergebnisse sollen nun am 2. April 2026 vorgelegt werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Nach Angaben von ASMALLWORLD hat die Terminverschiebung keine Auswirkungen auf die operativen Aktivitäten. Auch die ordentliche Generalversammlung soll wie geplant am 24. April stattfinden.

Die ASMALLWORLD-Aktie notiert an der SIX zeitweise 8,21 Prozent schwächer bei 0,615 Franken.

ra/

Zürich (awp)