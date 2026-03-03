Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.03.2026 21:30:05

ASMALLWORLD AG: Verschiebung der Kommunikation der Jahresergebnisse

ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
ASMALLWORLD AG: Verschiebung der Kommunikation der Jahresergebnisse

03.03.2026 / 21:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 03.03.2026 - Die ASMALLWORLD AG, Zürich, ASWN, teilt mit, dass die Kommunikation der geprüften Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 nicht wie ursprünglich angekündigt am 19. März 2026 erfolgen wird.

Aufgrund von Verzögerungen beim Erhalt von prüfungsrelevanten Unterlagen von Dritten werden die geprüften Jahresergebnisse zehn Geschäftstage später, am 2. April 2026, veröffentlicht.

Die Verschiebung der Veröffentlichung der Jahresergebnisse hat keine Auswirkungen auf die operativen Aktivitäten des Unternehmens oder auf die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung, die für den 24. April 2026 vorgesehen ist.

Der Geschäftsbericht, einschliesslich der geprüften Jahresrechnung, wird am neuen Publikationsdatum gemäss den Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement in Verbindung mit der Richtlinie betr. Ad-hoc-Publizität) veröffentlicht und der SIX Exchange Regulation AG eingereicht.

 

Die ASMALLWORLD Gruppe

Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht.

Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine etablierte Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen.

ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 800 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz.

Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, exklusive Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens.

Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind:

ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die den „ASMALLWORLD VIP-Rate” mit exklusiven Vorteilen ohne zusätzliche Kosten anbietet.

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisedienste anbietet.

ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm.

ASMALLWORLD Hospitality, eine Beratungsfirma für Hotellerie und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt.

First Class & More, ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet.   

The World’s Finest Clubs, der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet.

Jetbeds, eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldbespoke.com

www.asmallworlddiscovery.com

www.asmallworldhospitality.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.jetbeds.com


Kontakt

ASMALLWORLD AG
Seidengasse 20
CH-8001 Zurich
info@asmallworldag.com

 

Hinweis

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASMALLWORLD AG
Seidengasse 20
8001 Zürich
Schweiz
ISIN: CH0404880129
Valorennummer: A2JE3W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2285004

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285004  03.03.2026 CET/CEST

