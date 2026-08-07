ASM Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASM Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

ASM Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18.39 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10.67 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ASM Technologies im vergangenen Quartal 1.99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASM Technologies 1.23 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch