ASM Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASM Technologies hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.64 INR. Im Vorjahresviertel hatte ASM Technologies 13.09 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.68 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 73.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ASM Technologies einen Umsatz von 1.54 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch