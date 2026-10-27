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ETF Sparplan
27.10.2026 20:39:44

ASM International Q3 Profit Declines Despite Higher Revenue

(RTTNews) - ASM International N.V. (ASM.AS) on Tuesday reported lower net earnings for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, despite strong revenue growth.

Net earnings declined to EUR 308.1 million from EUR 384.2 million in the third quarter of 2025. Earnings per share fell to EUR 6.27 from EUR 7.82. Revenue increased to EUR 1.1594 billion from EUR 800.0 million.

Operating result rose to EUR 378.9 million from EUR 242.8 million, while earnings before income taxes declined to EUR 384.6 million from EUR 442.0 million. The prior-year period included an EUR 181.4 million impairment reversal related to investments in associates.

ASM.AS closed Tuesday's trading at EUR 743.20, up EUR 35.40 or 5.00 percent on the Amsterdam Exchange.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’186.54 19.92 SYBKYU
Short 15’495.69 13.98 SNBC4U
Short 16’089.03 8.87 S0B82U
SMI-Kurs: 14’597.63 27.10.2026 17:31:55
Long 13’985.71 19.52 SWBSHU
Long 13’668.55 13.72 SKBVGU
Long 13’097.42 8.95 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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