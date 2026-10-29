ASM International NV NY Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASM International NV NY Registered hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASM International NV NY Registered ein EPS von 9.19 USD je Aktie vermeldet.

ASM International NV NY Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 934.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch