ASM Group lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0.01 PLN lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ASM Group mit 0.010 PLN je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.22 Prozent auf 53.9 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.4 Millionen PLN gelegen.

Redaktion finanzen.ch