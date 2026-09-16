ASKUL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASKUL stellte am 15.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

ASKUL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5.68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.73 JPY je Aktie gewesen.

ASKUL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.35 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch