Asker Healthcare Group Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asker Healthcare Group Un präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 492.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433.8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch