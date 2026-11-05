Asker Healthcare Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Asker Healthcare Group Registered hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.56 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.76 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.13 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.620 SEK sowie einem Umsatz von 4.73 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch