ASKA Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASKA Pharmaceutical präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51.85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34.61 JPY erwirtschaftet worden.

ASKA Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch