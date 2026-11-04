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04.11.2026 06:37:00
ASK Automotive hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
ASK Automotive präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 5.15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ASK Automotive 4.05 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 47.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.54 Milliarden INR in den Büchern standen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4.40 INR je Aktie sowie einen Umsatz 13.96 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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