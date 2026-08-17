ASJ: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASJ hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1.92 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASJ noch ein Gewinn pro Aktie von -0.890 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17.82 Prozent auf 683.5 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 580.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch