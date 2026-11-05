Asit C Mehta Financial Services vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Asit C Mehta Financial Services hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.33 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1.90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 201.8 Millionen INR – eine Minderung von 12.04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch