ASIRO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASIRO hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29.24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29.16 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat ASIRO mit einem Umsatz von insgesamt 1.75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch