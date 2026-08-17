ASICS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASICS hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.210 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.25 Prozent auf 1.66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch