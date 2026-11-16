Asics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asics gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46.05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 45.66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 270.67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 222.26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch