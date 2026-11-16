ASICS legte Quartalsergebnis vor

ASICS hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 USD. Im Vorjahresviertel hatte ASICS 0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1.70 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.51 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch