Asics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asics hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50.22 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 30.74 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35.86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 264.22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 194.49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch