AsiaQuest hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AsiaQuest lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -35.40 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AsiaQuest ein EPS von 51.49 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat AsiaQuest im vergangenen Quartal 1.20 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AsiaQuest 1.25 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch