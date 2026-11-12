Asiana IDT, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asiana IDT, hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 179.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 185.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41.64 Milliarden KRW – eine Minderung von 6.31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44.45 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch