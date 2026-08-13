Asiana IDT, legte Quartalsergebnis vor

Asiana IDT, hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 447.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 336.00 KRW je Aktie vermeldet.

Asiana IDT, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45.05 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch