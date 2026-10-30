Asian Star Anchor Chain verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asian Star Anchor Chain hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asian Star Anchor Chain ein EPS von 0.100 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asian Star Anchor Chain in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22.21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 429.5 Millionen CNY im Vergleich zu 552.1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch