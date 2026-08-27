Asian Star Anchor Chain stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asian Star Anchor Chain hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asian Star Anchor Chain 0.060 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 566.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 403.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch