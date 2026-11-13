Asian Pay Television Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asian Pay Television Trust lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asian Pay Television Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 57.4 Millionen SGD. Im Vorjahresviertel waren 63.0 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch