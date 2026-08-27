Asian Pac: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asian Pac hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89.6 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asian Pac einen Umsatz von 78.5 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch