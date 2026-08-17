Asian Hotels (West): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asian Hotels (West) äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12.26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Asian Hotels (West) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 977.1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 892.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch