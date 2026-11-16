Asian Hotels (West): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Asian Hotels (West) hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 12.03 INR. Im letzten Jahr hatte Asian Hotels (West) einen Gewinn von 20.95 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Asian Hotels (West) mit einem Umsatz von insgesamt 1.15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1.47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch