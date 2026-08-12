Asian Hotels (North) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asian Hotels (North) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Asian Hotels (North) ein EPS von -6.970 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Asian Hotels (North) 776.3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 702.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch