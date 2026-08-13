Asian Granito India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asian Granito India hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 5.31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asian Granito India 3.88 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch