Asian Granito India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asian Granito India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.20 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.700 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5.29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Asian Granito India 4.07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch