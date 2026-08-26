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26.08.2026 06:37:00
Asiamet Education Group Bhd: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Asiamet Education Group Bhd hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0.01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Asiamet Education Group Bhd ebenfalls ein EPS von 0.010 MYR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40.1 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43.9 Millionen MYR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 0.180 MYR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asiamet Education Group Bhd 0.090 MYR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 187.68 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 174.16 Millionen MYR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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