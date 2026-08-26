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26.08.2026 06:37:00
Asiainfo Security Technologies A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Asiainfo Security Technologies A präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.18 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0.350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.78 Prozent auf 1.53 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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