Asia Vital Components präsentierte Quartalsergebnisse

Asia Vital Components hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 24.37 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asia Vital Components noch ein Gewinn pro Aktie von 10.30 TWD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49.12 Milliarden TWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65.98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asia Vital Components einen Umsatz von 29.59 Milliarden TWD eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 22.51 TWD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 49.73 Milliarden TWD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch