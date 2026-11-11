Asia Vital Components präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asia Vital Components präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 29.32 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.67 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.09 Milliarden TWD – ein Plus von 51.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Asia Vital Components 38.94 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 28.35 TWD geschätzt. Der Umsatz war auf 57.68 Milliarden TWD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch