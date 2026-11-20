Asia United Bank äusserte sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.19 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.22 PHP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.12 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum waren 7.59 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch