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18.11.2026 06:37:00
ASIA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ASIA hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4647.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6024.00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 465.23 Milliarden KRW – ein Plus von 1.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ASIA 459.92 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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