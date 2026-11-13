Asia Plus Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asia Plus Group veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.06 THB. Im Vorjahresquartal hatte Asia Plus Group ebenfalls ein EPS von 0.060 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 751.2 Millionen THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asia Plus Group einen Umsatz von 671.6 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch