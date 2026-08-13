ASIA PILE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ASIA PILE präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67.31 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASIA PILE ein EPS von 52.53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 29.97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch