ASIA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASIA hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9881.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11745.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 508.75 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 502.25 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch