ASIA GROWTH CAPITAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASIA GROWTH CAPITAL hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.16 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48.48 Prozent auf 3.65 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch