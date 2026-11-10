ASIA GROWTH CAPITAL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ASIA GROWTH CAPITAL hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.10 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.750 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45.53 Prozent auf 3.66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch