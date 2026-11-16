Asia Gate verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Asia Gate lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Asia Gate vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.05 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.77 Prozent auf 1.96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3.150 JPY. Im Vorjahr waren -1.410 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4.64 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 50.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9.42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch