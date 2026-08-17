Asia Gate informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asia Gate veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0.040 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asia Gate in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.08 Milliarden JPY im Vergleich zu 997.0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch