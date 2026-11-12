Asia Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Asia Cement hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.73 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Asia Cement 1.13 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.75 Prozent auf 17.75 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17.89 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.ch