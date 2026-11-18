ASIA CEMENT hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 18.00 KRW. Im letzten Jahr hatte ASIA CEMENT einen Gewinn von 239.00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.86 Prozent auf 234.40 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 243.81 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch